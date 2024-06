Paulo Sérgio deixa comando técnico do despromovido Portimonense

"Hoje é um dia muito triste para mim. Depois de uma época muito difícil, depois de ter dado tudo de mim, depois de cinco anos e quase 200 jogos, com laços de amizade muito fortes no clube e na cidade, entendo que o melhor para todos será não renovar a ligação profissional", lê-se numa nota assinada pelo treinador e divulgada à comunicação social pelo emblema de Portimão, no dia seguinte à queda na II Liga.

O AVS garantiu no domingo a inédita subida à I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Portimonense, novamente por 2-1, na segunda mão do play-off, despromovendo os algarvios ao segundo escalão, após sete temporadas.

Paulo Sérgio, 56 anos, revelou estar "muito honrado" por ter sido convidado a continuar e "imensamente grato" à administração e a todos os que "acreditaram" na equipa e no seu trabalho.

"Não tenho a mínima dúvida de que esta administração recolocará novamente o Portimonense na I Liga", concluiu o treinador, cujo vínculo com os algarvios terminava no final desta temporada.

Paulo Sérgio substituiu António Folha em fevereiro de 2020 e, nessa época, o conjunto de Portimão foi 17.º e penúltimo classificado, mas evitou a despromoção face à descida administrativa do Vitória de Setúbal.

Com o treinador que, depois de Sérgio Conceição (FC Porto), há mais tempo orientava a mesma equipa na elite, o Portimonense atingiu depois o 14.º lugar em 2020/21, com 35 pontos, o 13.º em 2021/22 (38), o 15.º em 2022/23 (34), e o 16.º em 2023/24 (32).