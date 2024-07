Pedro Silva é reforço para a baliza do Alverca

Pedro Silva é o mais recente reforço do Alverca, que ascendeu esta temporada à II Liga.



“Estou muito feliz por ter a oportunidade de representar o clube e a cidade de Alverca e entusiasmado por poder ajudar neste projeto”, afirmou o guarda-redes, em declarações à página oficial do emblema ribatejano na Internet.



Natural de Lisboa, o guarda-redes, de 27 anos, esteve grande parte da formação no Sporting, tendo depois passado, enquanto sénior, pelo Tondela, Koge (Dinamarca), Vizela, Estoril Praia e Penafiel, clube do qual saiu a custo zero no final da última temporada.



Pedro Silva é o 14.º reforço do Alverca para esta temporada, depois das entradas do guarda-redes Cristian (ex-Anápolis, Brasil), dos defesas Kauan Ferreira, Sema Velásquez e David Bruno (todos ex-Santa Clara), Iago Pereira (ex-Patrocinense, Brasil), Fernando Varela (ex-Casa Pia) e Nkanyiso Shinga (ex-Estrela da Amadora), dos médios Eduardo Ageu e Mateus Sarará (ambos ex-Santa Clara) e dos avançados João Marcos e Andrezinho (ambos ex-Santa Clara), Anthony Carter (ex-Oliveirense) e Brenner Lucas (Ex-Estrela da Amadora).