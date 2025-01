Portimonense garante três reforços

O lateral esquerdo Keffel, de 25 anos, regressa ao futebol português, onde já tinha representado Trofense e Torreense, entre 2020 e 2024, e jogará nos algarvios até final desta época por empréstimo do Paysandu (Brasil), com opção de compra.



“O que me fez voltar a Portugal foi este projeto ambicioso do Portimonense. É um campeonato que conheço bem e já estou bem adaptado”, disse, em conferência de imprensa, o jogador formado no Atlético Mineiro, que passou também por Figueirense, São Caetano e Retrô FC, todos no seu país natal.



O lateral direito Heitor, de 24 anos, assinou por uma temporada e meia pelos algarvios e terá a sua segunda experiência no futebol europeu, depois da passagem pelo Cercle Brugge, da Bélgica.



“Estou muito feliz por estar aqui, sempre quis jogar em Portugal. É uma das melhores estruturas que já tive na carreira e espero ajudar o Portimonense a conquistar os seus objetivos”, afirmou o defesa, formado no Internacional de Porto Alegre e que também conta com passagens por Ferroviária, Mirassol e Guarani.



O avançado colombiano Juan Alegría, de 22 anos, proveniente do Guangzhou FC, em que no ano passado marcou 18 golos em 26 jogos na segunda divisão da China, assinou contrato com o Portimonense até 2027.



“Já conhecia o clube por o Jackson (Martínez) ter jogado aqui. As referências que tenho do futebol português são muito boas. Posso prometer muito trabalho para ajudar o clube, o que vai trazer golos”, referiu o dianteiro, que já passou por FC Honka (Finlândia), Rangers, Partick Thistle e Falkirk (Escócia), e Jaguares de Córdoba (Colômbia).



Por outro lado, o Portimonense e o médio Paulo Estrela, de 25 anos, que estava no clube desde 2019 e esta época somou apenas dois encontros, acordaram a rescisão de contrato.



Ao cabo de 17 jornadas na II Liga, o Portimonense segue no 15.º lugar, com 17 pontos em 16 jogos, cumprindo a partida em atraso da 16.ª ronda no próximo domingo, no reduto do FC Porto B, 17.º, com 13.