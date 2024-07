Tomané reforça ataque do Farense por duas épocas

”, destacou o emblema algarvio nas redes sociais.Tomané formou-se nos escalões jovens de Boavista e Vitória de Guimarães, clube pelo qual se estreou como sénior, antes de ser emprestado ao Limianos e depois voltar para se impor como titular, registando 85 jogos e 12 golos pelos vimaranenses.Depois de passar por Duisburgo (Alemanha) e Panetolikos (Grécia), voltou ao futebol português, vestindo as camisolas do Arouca e do Tondela, em que registou a temporada mais profícua (14 golos em 36 jogos em 2018/19). Antes do APOEL, representou também Estrela Vermelha, tendo sido bicampeão no clube da Sérvia, e Samsunspor, da Turquia.”, assinalou o avançado, citado pelo Farense.Por outro lado, o Estrela Vermelha, campeão sérvio em título, confirmou a contratação do avançado brasileiro Bruno Duarte, que na época passada assinou 14 golos e três assistências em 36 encontros oficiais pelo Farense e tinha contrato até 2025 com os algarvios.Os dois emblemas não adiantaram pormenores sobre o valor do negócio, que a imprensa sérvia estima em dois milhões de euros, o que representaria o maior encaixe de sempre para o emblema de Faro, acima dos 375 mil euros garantidos em 2021 com a venda de Ryan Gauld aos canadianos do Vancouver Whitecaps.Além do Farense, Bruno Duarte passou pelo Vitória de Guimarães no futebol português, Palmeiras, Taubaté e Portuguesa, no Brasil, FC Lviv (Ucrânia) e Damac (Arábia Saudita).