Treinador do Estoril Praia desvaloriza problemas do Boavista e elogia adversário

O emblema ‘axadrezado’ tem passado por dificuldades administrativas que levaram a que a FIFA impedisse a inscrição de novos jogadores para esta época, mas Cathro não espera encontrar um adversário limitado por esse facto.



"Estou a ver uma equipa agressiva, focada e que consegue pôr muita intensidade no jogo. O Boavista tem muitas armas ofensivas quando consegue acelerar o jogo. A nível de transição, eles conseguem criar perigo quase sempre. Olho para os jogos, não para o que anda à volta dos clubes. Para mim, isso não tem importância nenhuma, eu olho para cada jogo e cada equipa e sabemos que vamos ter um jogo muito difícil", analisou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



As duas equipas enfrentam momentos desportivos adversos – o Boavista apenas venceu na jornada inaugural, tendo somado dois desaires nas jornadas que se seguiram, ao passo que o Estoril Praia apenas na jornada anterior alcançou o primeiro ponto na I Liga –, mas o responsável técnico do emblema da Linha de Cascais recusa ‘avaliar prejuízos’ relativamente a pontos já perdidos.



"Quando comecei a fazer planos de pré-época, o meu foco foi no primeiro treino e só depois de fazer o primeiro treino é que comecei a pensar no segundo. Funciono assim. Não vou olhar para os próximos quatro ou cinco jogos e dizer ‘quero X’”, reagiu.



Ian Cathro considerou importante manter a equipa num registo de serenidade de forma a alcançar o objetivo a que se propõe, evitando pressões indesejadas: "Não jogamos hoje, não consigo ganhar qualquer jogo hoje porque o jogo é só amanhã [sábado]. Só amanhã vou pensar nisso [importância de vencer]”.



Nos últimos dias, os estorilistas receberam novos jogadores e colocaram elementos excedentários, algo que o treinador considerou fulcral para que o plantel se mantenha equilibrado.



“Procuramos um pouco de equilíbrio, experiência, posições, características, jogadores diferentes que permitam à equipa ser mais ofensiva, ter um pouco mais de combinação ou de velocidade. Dentro da nossa ideia de jogo e estrutura que vamos ter, queremos ter coisas diferentes", explicou.



O defesa Kevin Boma e o médio Jordan Holsgrove são os ausentes confirmados da convocatória, ambos devido a lesão.



O Estoril Praia, 14.º classificado da I Liga, com um ponto, defronta o Boavista, 11.º, com três, em encontro da quarta jornada marcado para as 18:00 de sábado e arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.