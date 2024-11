Treinador do Rio Ave quer "dar resposta" e regressar aos triunfos

“Sabemos que voltando às vitórias vamos estar num patamar mais perto do que queremos, e, a partir daí, vamos lançar-nos no campeonato. É um momento para todos darem uma resposta do que queremos da nossa equipa”, disse o treinador dos vila-condenses.



O conjunto da foz do Ave vem de uma derrota pesada [5-0], frente ao Benfica, no estádio da Luz, e o treinador considerou que esse desafio deve servir de "aprendizagem para a equipa".



“Às vezes as coisas acontecem e podem ser vistas num lado de crescimento. Já falámos sobre isto e temos de ter uma postura intransigente de defesa do Rio Ave, da alma e dos valores deste clube. As coisas nem sempre saem bem, mas temos de dar o máximo e uma resposta de grupo”, partilhou Luís Freire.



O Rio Ave não vence para o campeonato há cinco jornadas consecutivas [três derrotas e dois empates] e, apesar do calendário difícil do arranque da prova, com jogos frente a Sporting, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, Luís Freire considerou que é preciso “encerrar o que está para trás”.



“Rapidamente uma ou duas vitórias metem o Rio Ave mais acima na tabela e é nisso que estamos empenhados. Temos de nos focar no que controlamos e no que temos de fazer. Os jogadores só têm de jogar, dar o máximo, tudo o que acontecer será responsabilidade minha”, vincou.



Sobre o Casa Pia, Luís Freire falou num adversário” bem constituído taticamente”, esperando um jogo complicado para a sua equipa.



“É uma equipa trabalhadora, com um processo defensivo organizado, gosta de ter bola. É uma equipa a crescer, com alguns jogadores novos que tem, consistente na forma como defende, não tem sofrido muitos golos”, analisou.



O treinador foi ainda confrontado com a troca de titularidade na baliza, na recente deslocação ao estádio da Luz, com o jovem polaco Miszta a render o brasileiro Jhonatan.



“O Miszta foi ‘lançado’, porque há reconhecimento do valor dele. No entanto, é com todos juntos que vamos conseguir os nossos objetivos. Neste momento está o Miszta a jogar, e o Jhonatan tem sido um jogador impecável, importante pela ajuda que tem dado. Mas, o Miszta estará na baliza novamente com o Jhonatan a ajudar”, explicou Luís Freire.



O Rio Ave, 13.º classificado, com oito pontos, recebe este sábado o Casa Pia, nono, com 11, numa partida agendada para as 15:30, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.