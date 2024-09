Treinador Fábio Pereira despedido do comando técnico do Marítimo

"O emblema maritimista agradece a forma como o treinador encarou o projeto Marítimo. Deixam também o CS Marítimo os adjuntos Hélder Sousa e Miguel Romão e o treinador de guarda-redes Pedro Ferrer", pode ler-se em comunicado divulgado pelos 'verde-rubros' no seu sítio oficial na Internet.



No domingo, o Marítimo foi goleado em casa do Portimonense por 5-1, em encontro relativo à quarta jornada da II Liga de futebol, sendo que o 'leão' do Almirante Reis apenas venceu um jogo, na visita ao Paços de Ferreira (2-1), averbando dois empates na condição de anfitrião, perante Tondela (2-2) e Chaves (1-1).



Após quatro rondas disputadas, o conjunto maritímista, que tem como objetivo subir de divisão, ocupa a 10.ª posição na tabela classificativa, com cinco pontos, em igualdade pontual com Feirense, Portimonense, União de Leiria e Mafra.



Fábio Pereira assinou pelos madeirenses no decorrer da última época, em dezembro de 2023, para substituir Manuel Tulipa, tendo falhado o objetivo de devolver o Marítimo ao primeiro escalão, terminando a II Liga no quarto lugar, com 64 pontos, em igualdade pontual com o AVS, mas em desvantagem no confronto direto.



Natural do Funchal, na ilha da Madeira, o técnico, de 45 anos, conta com passagens por Gafanha, Bougadense, União da Madeira, Oleiros e Oliveirense.