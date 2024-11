Ginástica premeia várias figuras e clubes de 2024

“Foi um ano histórico, porque além de termos batido todos os recordes de filiados de sempre, também tivemos os melhores resultados de sempre em termos internacionais com diversos campeões do mundo e da Europa de seniores e juniores. Tudo isso conjugou para que 2024 tenha sido o ano mágico da ginástica portuguesa”, disse o presidente da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), Luís Arrais.



A gala, realizada anualmente, visa reconhecer o mérito de atletas e personalidades que “contribuem diariamente para engrandecer a ginástica”, com base nos resultados obtidos ao longo do ano, com Luís Arrais a defini-la como "um evento que celebra todos os que fazem da ginástica a melhor modalidade do mundo”.



O prémio Ginasta do Ano, dedicado aos praticantes seniores de cada disciplina e género, foi entregue a diversos atletas, entre quais Filipa Martins, que conseguiu em Paris2024 a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na ginástica artística, e Gabriel Albuquerque, que também marcou presença na capital francesa.



Entre os treinadores, João Pedro Monteiro foi eleito Treinador do Ano na área de trampolins, e Mariana Vieira recebeu o galardão de Treinadora Revelação, pelo trabalho realizado na modalidade de ginástica acrobática.



O galardão Personalidade do Ano foi atribuído a José Manuel Constantino, figura de referência no desporto português e ex- presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que morreu em agosto passado.



Na área da solidariedade, a Associação ”Gimnochamps Tavira” foi reconhecida com o prémio Ginastica Solidária, destacando-se pelo apoio dado a ginastas socialmente desfavorecidos ou com deficiência.



O Prémio de Juíz do Ano foi para João Oliveira, enquanto Luís Rodrigues, presidente do Guimagym, venceu a categoria de Dirigente do Ano.



Foram também atribuídas homenagens à carreira de vários atletas, incluindo as atletas Beatriz Freitas, Catarina Dias, Clara Melo, Filipa Martins, Felícia Oprea, Ida Pereira e Matilde Castro, bem como medalhas de dedicação e mérito a ginastas, treinadores e juízes que contribuíram para o crescimento da ginástica em Portugal.



O Colar de Valor, Mérito e Bons Serviços, uma das distinções mais simbólicas da gala, foi entregue a Rogério Valério, presidente do Comité da Federação Internacional de Ginástica.



Foram premiados também clubes que se destacaram na Liga Nacional dos Clubes, um projeto da Federação de Ginástica de Portugal que tem como objetivo promover o aumento do número de filiados em todas as disciplinas, especialidades, categorias e escalões, com destaque para o Sporting Clube de Portugal que conquistou o primeiro lugar, seguido da Académica de Coimbra (2º lugar) e do Ginásio Clube Português (3º lugar).



Na área da comunicação, Tiago Mendes Dias, da agência Lusa, recebeu o prémio “Jornalista do ano”, assim como Adérito Esteves (A Bola) e Diogo Cardoso Oliveira (Público), pelos seus trabalhos na promoção desta modalidade.



Após um ano “histórico", o presidente da Federação, Luís Arriais tem para 2025 vários objetivos, entre eles “aumentar o número de ginastas”, ter “todas as modalidades e disciplinas nos Jogos Olímpicos de 2028" e “aumentar a notoriedade da ginástica em Portugal e no estrangeiro”.