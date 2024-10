Motociclista francês morre no Rali de Marrocos

O motociclista francês Frédéric Baudry (KTM) morreu durante a primeira das cinco etapas do Rali de Marrocos, última prova do Campeonato do Mundo de todo-o-terreno, na sequência de uma queda nas dunas, anunciou a organização.

O motociclista francês, que participava na prova pela segunda vez, caiu ao quilómetro 97, não resistindo aos ferimentos.



Em comunicado, a organização, a cargo da ASO (Amaury Sport Organization), a mesma empresa que organiza o rali Dakar de todo-o-terreno, explicou que a assistência médica deslocou-se rapidamente para o local do acidente, de helicóptero, mas já nada pôde fazer.



Baudry participava na prova africana pela segunda vez, porque "o seu sonho era participar no Dakar e Marrocos devia prepará-lo para isso", declarou o diretor da prova, o francês David Castera.



Esta terça-feira disputa-se a segunda especial, em Zagora, com 267 quilómetros cronometrados.