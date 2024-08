Pedro Silva vence segunda etapa e é novo líder do Grande Prémio Jornal Notícias

Silva, de 23 anos, foi o mais rápido de um grupo de 22 elementos que discutiu a chegada junto ao mar, numa fuga numerosa formada ao longo da segunda tirada, de 151,8 quilómetros com partida e chegada em Gaia.



O jovem português bateu Tiago Antunes (Efapel), segundo, e Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), terceiro, para arrebatar também a camisola amarela, que estava com o venezuelano Leangel Linarez.



O homem rápido da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que tinha vencido a primeira etapa, chegou integrado no pelotão, a 9.45 minutos do grupo da frente, que hoje deu um passo decisivo para decidir entre si a vitória final do Grande Prémio.



Pedro Silva, que lidera também por pontos, é o primeiro na geral, com dois segundos de vantagem para Contte, segundo, e seis para Tiago Antunes, terceiro.



“Foi uma etapa um bocado confusa no início. Deu-se uma fuga grande e tive dois colegas de equipa que fizeram um excelente trabalho, deixaram-me nas melhores condições. Só tive de finalizar. Este Grande Prémio costuma correr-me bem, estou muito feliz por vencer em Vila Nova de Gaia”, declarou o jovem ciclista ao Jornal de Notícias, pouco após cortar a meta em primeiro.



A primeira vitória do ano, de resto, deixa-o “muito feliz” por devolver à equipa a aposta. “Demorou, mas trabalhei muito nesta fase final do ano”, admitiu.



Na terça-feira, a terceira etapa parte e termina em Gondomar, também no distrito do Porto, com 146,8 quilómetros cronometrados, incluindo dois prémios de montanha.