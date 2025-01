Sabalenka conquista torneio de Brisbane

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, conquistou o seu primeiro título do ano, ao vencer em três sets a russa Polina Kudermetova na final do torneio de Brisbane, na Austrália.

Kudermetova, 107.ª classificada do ranking WTA, até venceu o primeiro parcial, por 4-6, mas Sabalenka viria a impor-se nos dois seguintes, por 6-3 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 49 minutos.



A bielorrussa, que tinha sido finalista do torneio australiano no ano passado, em que perdeu para a cazaque Elena Rybakina, arrecadou o 18.º título de singulares da carreira.



Vencedora de três troféus do Grand Slam, duas vezes no Open da Austrália (2023 e 2024) e uma no Open dos Estados Unidos (2024), Sabalenka prepara-se para defender o título do primeiro "major" da temporada, cujos jogos do quadro principal começam em 12 de janeiro, no Melbourne Park.