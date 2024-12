Afonso Jesus espera dificuldades no Europeu de futsal

“É o início da qualificação, sabemos quais são os objetivos da seleção e onde queremos estar. Temos de olhar para estes dois jogos com muita responsabilidade. Serão dois jogos exigentes”, advertiu Afonso Jesus, em declarações publicadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O jogador do Benfica, de 26 anos, assinalou que é necessário “aumentar o nível”, lembrando o “percalço no Mundial” de 2024, no qual a seleção portuguesa, que defendia o título, foi eliminada nos oitavos de final, ao perder com o Cazaquistão, por 2-1.



“Assumimos a responsabilidade e a qualidade que temos. (...) Há que trabalharmos ainda mais e unirmo-nos ainda mais porque os objetivos são cada vez mais difíceis de alcançar, até porque as equipas trabalham cada vez melhor”, sustentou.



Afonso Jesus prepara-se para receber “com muito carinho” o guarda-redes Diogo Basílio, que se estreia em convocatórias da seleção principal, com vista aos primeiros jogos no Grupo 7 de qualificação, em Andorra, em 13 de dezembro, às 19h00 (hora de Lisboa), e com os Países Baixos, na Póvoa de Varzim, em 18, às 20h15.



“É sempre muito bom quando vemos um colega de profissão ter esta oportunidade. Vamos recebê-lo com muito carinho, é uma oportunidade única. É muito importante termos a noção de que hoje estamos aqui estes 15, mas amanhã podem estar aqui outros 15. É uma oportunidade que temos de agarrar com unhas e dentes”, afirmou.



Os jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz efetuaram o primeiro treino na Arena Portugal, e Afonso Jesus não escondeu a felicidade por trabalhar no novo espaço na Cidade do Futebol, em Oeiras, que representa “um depositar de confiança muito grande no futsal”.



“As pessoas podem não ter noção, mas estes detalhes fazem toda a diferença para atingir os objetivos a que nos propomos alcançar. É uma aposta muito grande da FPF no futsal e em nós. É uma grande alegria estar neste espaço e estrearmo-nos nesta arena. É um sentimento de muito orgulho", concluiu.