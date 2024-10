Andreia Bravo satisfeita pela estreia em convocatórias

“Sabia que estava na pré-convocatória e não liguei muito na altura. Foi a Ana Borges que me disse e fiquei muito contente. Quando a Borges me disse, fiquei feliz mas não demonstrei muito, guardei tudo para mim e demonstrei mais com os meus pais, quando cheguei a casa”, revelou a jogadora de 19 anos, em declarações à comunicação social na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A centrocampista revelou ter sido bem recebida por toda a estrutura federativa, incluindo o selecionador nacional, Francisco Neto.



“Têm sido dias de muito trabalho, as minhas colegas de equipa acolheram-me muito bem, tenho-me sentido bem e confortável. O que foi mais marcante foi o professor (Francisco Neto) a dar-me os parabéns e a ter-me dito que foi merecido (o lugar na convocatória). Foi marcante para mim, porque é sinal de que veem o meu trabalho e vou continuar a dar o meu melhor para continuar a vir cá”, prometeu.



A poucos dias de poder somar a primeira internacionalização por Portugal, Andreia Bravo, que regista 29 presenças nas seleções jovens, ao lado de companheiras que diz encarar como referências.



“Claro que vou sempre acompanhando a equipa, tenho as minhas referências aqui e é sempre bom acompanhá-la. Estou muito feliz por poder fazer parte de um grande objetivo da seleção, que é chegar ao Euro”, explicou a médio.



Equipa está confiante



Sobre os dois encontros que Portugal terá perante o Azerbaijão, Andreia Bravo mostrou-se esperançosa em ultrapassar este opositor com a equipa das quinas a manter-se fiel ao seu plano de jogo.



“Vamos trabalhar e jogar da mesma forma e vai correr bem”, anteviu, em jeito de promessa.



“Estamos confiantes, a trabalhar com humildade e sem desprezar o adversário vamos dar o melhor de nós”, assegurou, por fim.



Portugal defronta o Azerbaijão na primeira mão do primeiro play-off de qualificação para o Euro2025 na próxima sexta-feira, às 13h00, no Estádio Delga Arena, e recebe a equipa azeri, na segunda mão, em Vizela, em 29 de outubro, às 19h45.



Caso ultrapasse o Azerbaijão, Portugal irá jogar com Bielorrússia ou República Checa na segunda e derradeira ronda dos play-offs, cujos encontros estão agendados para datas entre 27 de novembro e 3 de dezembro.



O vencedor deste segundo confronto apura-se para a fase final do Europeu feminino, que se realiza entre 2 e 27 de julho de 2025, na Suíça.