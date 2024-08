Erick espera um Portugal em forma no Mundial de futsal

“O mister já nos passou a mensagem que o mais importante é assimilar os processos, o resultado é relativo. Cuba esteve na final do Torneio CONCACAF com o Panamá, que será o nosso adversário na fase de grupos do Mundial. Será uma excelente oportunidade para prepararmos esse jogo”, disse Erick.



Em declarações aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o universal que representa o FC Barcelona adianta que “têm sido semanas muito intensas, de muito trabalho e de muito esforço físico, e que a semana de preparação em Viseu não irá fugir à regra”.



Após o jogo com Cuba, a seleção portuguesa prossegue a preparação para a fase final do Mundial, a decorrer de 14 de setembro a 6 de outubro, no Uzbequistão, defrontando a Costa Rica na sexta-feira (18h00) e a Ucrânia no domingo (18h00).



Portugal, que defende o título mundial conquistado há três anos na Lituânia, já disputou dois jogos de preparação, tendo vencido Uzbequistão e Angola. A equipa das quinas ainda vai ter dois duelos com o Paraguai, em Rio Maior, em 2 e 4 de setembro.



No Mundial, Portugal ficou inserido no Grupo E, juntamente com as seleções do Panamá, Tajiquistão - que se estreia em fases finais - e Marrocos, sendo que os jogos decorrerão na Humo Arena, em Tashkent.