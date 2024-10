Fábio Silva convicto na qualificação dos sub-21

“Queremos entrar da melhor forma, resolvê-lo o mais rápido possível, porque neste tipo de jogos o que custa mais é sempre o primeiro golo. Estou certo de que no final do jogo estaremos a celebrar a qualificação para o Europeu”, disse o avançado, em conferência de imprensa, antes de mais um treino da seleção na Cidade do Futebol.



A equipa comandada pelo selecionador Rui Jorge cumpriu terça-feira o segundo treino de preparação, com vista ao jogo de sexta-feira nas Ilhas Faroé, na penúltima jornada do Grupo G e antes de se deslocar em 15 de outubro a Andorra.



Portugal lidera o grupo, com 21 pontos, mais quatro do que a Grécia, com 17, e muito dificilmente não estará na fase final do Europeu, que contará com os nove primeiros desta fase de grupos, mais os três melhores segundos, a seleção anfitriã, e mais três equipas provenientes de um play-off.



Em relação ao futuro e à possibilidade de esta geração estar na final de um Europeu de sub-21, o avançado, cedido pelo Wolverhampton ao Las Palmas, diz ser prematuro traçar cenários, embora acredite na capacidade da equipa.



“Todos os que estão aqui ambicionam estar no Europeu, jogar contra as melhores equipas e os melhores jogadores e, se fizermos bem o nosso trabalho, independentemente do desfecho, acredito que as coisas vão correr bem e poder-se-á dizer que temos essa capacidade para ganhar o Europeu. Temos é que o provar dentro de campo”, comentou.



Esta quarta-feira, a seleção volta a treinar na Cidade do Futebol mas antes decorrerá conferência de imprensa com um jogador, num dia em que o grupo seguirá depois viagem para Copenhaga, paragem que antecede a ida na quinta-feira para as Ilhas Faroé.



O Europeu de sub-21 decorrerá entre 11 e 28 de junho de 2025, na Eslováquia, estando o sorteio da competição agendado para 3 de dezembro, em Bratislava.