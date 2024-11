Portugal ganha para Europeu de andebol de 2026

A seleção nacional perdia por 16-12 ao intervalo deste jogo do Grupo 8, principalmente devido a uma má entrada, tendo cumprido os primeiros cinco minutos sem marcar, ao passo que a Roménia marcou três.Os romenos exibiram uma defesa agressiva e coesa e contaram com o guarda-redes Ionut Iancu inspirado, sendo certo que o ataque português também não esteve ao seu melhor nível nessa fase.A Roménia caiu a pique nos cinco minutos finais e Portugal, implacável, aproveitou para marcar mais seis golos e ganhar por 37-30, depois de ter apanhado um valente susto na primeira parte, que se prolongou até quase metade da segunda.A seleção nacional tem novo encontro marcado para as 17h30 de domingo, também em Santo Tirso, frente a Israel.