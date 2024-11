Rui Jorge quer sub-21 a bom nível contra a Eslováquia

"A minha expectativa é de que seja um bom jogo e consigamos ter bons momentos. Não espero a perfeição ou que estejamos próximos disso, mas espero que tenhamos muitos bons momentos", afirmou o técnico, após o treino, já em território eslovaco, onde vai decorrer o próximo Campeonato da Europa de sub-21, entre 11 e 28 de junho de 2025.



Segundo Rui Jorge, que já tem a qualificação garantida para o evento, este vai ser um teste para decidir o grupo final de jogadores que vai participar no Europeu da categoria.



"Todos os momentos são importantes. Não há nenhum determinante, este será mais um. Eles sabem que a fase final está a aproximar-se, embora seja só no próximo ano. Em termos de estágios, já só teremos o de março, antes da fase final. Este é um dos últimos momentos em que poderemos estar juntos", vincou.



O técnico luso deixou no ar a possibilidade de mexidas no "onze", em relação ao jogo de sexta-feira com a Ucrânia, que terminou com um empate a três bolas.



"Poderemos ter várias mudanças em relação ao 'onze' que iniciou em Alverca. Ainda não está fechado, temos duas situações - o Eduardo Quaresma e o João Marques (limitados fisicamente) - que podem vir a interferir um bocadinho com o que vamos apresentar. Independentemente disso, vai ser dentro do mesmo registo. Vamos observar, tentar que eles tenham bons momentos dentro do jogo e consigam mostrar toda a sua classe e qualidade", sublinhou.