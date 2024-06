Rafael Nadal troca Wimbledon pela terra batida de Bastad

O vencedor de 22 torneios de Grand Slam, 14 dos quais em Roland Garros, palco do torneio olímpico de Paris, justificou hoje que se quer manter em terra batida, em vez de ter de disputar Wimbledon, em relva, o que seria uma sobrecarga, com mudanças de piso.



“Pensamos que o melhor para o meu corpo é não alterar a superfície”, justificou o tenista espanhol, de 38 anos, cuja participação olímpica, num torneio em que também jogará pares, com Carlos Alcaraz, foi anunciada na quarta-feira.



Nesse sentido, o tenista vai continuar a preparação para Paris2024 na terra batida do torneio de Bastad (15 a 21 de julho), onde não participa há 19 anos.



Nadal, um dos maiores tenistas da atualidade, a par de Novak Djokovic e do recém retirado Roger Federer (2022), tem lidado com vários problemas físicos no último ano e meio, que obrigaram a ser operado à anca em junho do último ano.



Após ser eliminado recentemente em Roland Garros, torneio em que é recordista de títulos, Nadal adiantou logo que seria difícil competir em Wimbledon (01 a 14 de julho), explicando precisamente que isso o obrigaria a mudar novamente de superfície.



O torneio olímpico Paris2024 de ténis, que Rafael Nadal venceu em Pequim2008 em singulares e no Rio2016 em pares, decorrerá de 27 de julho a 04 de agosto, nos ‘courts’ de Roland Garros.