Ac. da Feira e Benfica disputam final do nacional feminino de hóquei

Dois livres diretos de Sofia Reyes, na primeira parte do tempo extra (54 e 55 minutos), já depois de Rita Lopes ter faturado para as anfitriãs (52), selaram o triunfo das forasteiras, que marcaram encontro na final com o Benfica.No tempo regulamentar, a formação da casa chegou a liderar por 3-0, com tentos de Rita Lopes (dois, um de livre direto) e Catarina Costa, mas o Académico da Feira recuperou, com tentos de Sofia Reyes, Brenda Lucero e Dani Silva, o último já aos 50 minutos.

Encarnadas "despacharam" a Sanjoanense



O Benfica, que persegue um 11.º título consecutivo, qualificou-se no sábado para a final, ao golear em casa a Sanjoanense por 10-0, no segundo jogo das meias-finais.



Depois da vitória em São João da Madeira por 2-1, a formação encarnada, que ao intervalo já vencia por 6-0, ganhou com golos de Maria Sofia Silva (três), Sofia Moncóvio (três), Inês Severino, Beatriz Figueiredo, Raquel Santos e Elena Tamiozzo.



Na final, também disputada à melhor de três jogos, o Clube Académico da Feira recebe as encarnadas em 30 de junho, enquanto o Benfica será anfitriões dos restantes jogos, em 6 e 7 de julho, o segundo se necessário.