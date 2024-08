Benfica B vence Vizela com golo de penálti e sobe a terceiro da II Liga

O único golo da equipa treinada por Nélson Veríssimo, que somou o segundo êxito consecutivo na prova, foi apontado por Diogo Prioste, aos 56 minutos, de penálti, jogador que na ronda anterior já tinha marcado da mesma forma na vitória (2-0) sobre o Torreense.



Apesar de terem sido mais rematadores, os benfiquistas não foram eficazes na zona de finalização, facto que explica o nulo com que o jogo chegou ao intervalo. Logo no minuto inicial, Gerson Sousa foi o primeiro a errar o alvo, mas não foi o único a estar desinspirado neste capítulo.



Hugo Félix (15 minutos) e Varela (18 e 45+2) também não tiveram a pontaria necessária para inaugurar o marcador. Do lado do Vizela, que teve 61% de posse de bola no encontro, a melhor ocasião de golo antes do intervalo surgiu já em período de compensação, através de Matías Lacava, que rematou ao lado do poste.



No reatamento, já depois de Matías Lacava ter, aos 49 minutos, falhado uma oportunidade flagrante para o Vizela, o Benfica B chegou ao 1-0 de penálti, assinalado após análise do VAR. Da marca dos 11 metros, Diogo Prioste foi o autor do golo que colocou as ‘águias’ na frente do marcador, aos 56.



Até ao final do encontro, o Vizela fez tudo para evitar a derrota e ficou perto de o conseguir, aos 90+6 minutos, momento em que Mörschel, que aos 62 tinha substituído Rodrigo Ramos, cabeceou à trave, após livre. Com a conquista dos três pontos, as ‘águias’ somam agora seis pontos e subiram à terceira posição, enquanto o Vizela, com três pontos, ocupa o nono lugar.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Vizela, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Diogo Pioste, 56 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Benfica B: Pedro Souza, Diogo Spencer, Joshua Wynder (João Fonseca, 80), Gustavo Marques, Francisco Domingues, Diogo Prioste, Rafael Luís (Nuno Félix, 73), Gerson Sousa (Leandro Santos, 80), Hugo Félix (João Veloso, 89), João Rego e Varela (José Melro, 73).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, João Fonseca, Nuno Félix, Rodrigo Rêgo, João Veloso, Leandro Santos, Paul Okon, Beni Souza e José Melro.



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Vizela: Ruberto, Ítalo Henrique (Jójó, 62), Jota, Anthony Correia (Rhyner, 62), João Reis (Lebedenko, 72), Bastunov, Diogo Nascimento, Rodrigo Ramos (Mörschel, 62), Matías Lacava, Milovanovic e Prosper Obah (Héber, 71).



(Suplentes: Bursac, Rhyner, Héber, Lebedenko, Jair Semedo, Mörschel, Jójó, Damien Loppy e Unzueta).



Treinador: Rubén de la Barrera.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Milovanovic (6), Diogo Nascimento (61), Gerson Sousa (66), Rhyner (79) e Diogo Prioste (90+6).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.