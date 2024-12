Benfica e Oliveirense ganham na "Champions" de hóquei

No Grupo B, num jogo entre equipas que tinha ganham os dois primeiros jogos, o Benfica venceu fora o Trissino, por 6-3. Os italianos foram os primeiros a marcar com um golo do português Álvaro Morais, logo no primeiro minuto, mas os encarnados viraram na primeira parte, por Gonçalo Pinto e Nil Roca.



No segundo tempo, os encarnados entraram melhor e João Rodrigues e Pau Bargalló aumentaram a vantagem, novamente Álvaro Morais e Jordi Mendez reduziu para a diferença mínima, mas Nil Roca e Gonçalo Pinto garantiram o triunfo das "águias".



Por seu lado, a Oliveirense, a jogar em casa, esteve a perder por 2-0 mas conseguiu recuperar e terminou a primeira parte com um empate, face aos tentos de Lucas Martínez e Marc Torra.



Para o segundo tempo, a equipa da casa entrou melhor e passou para a frente do marcador pela primeira vez com um golo de Bruno di Benedetto. Gabi Azevedo ainda empatou, mas Lucas Martínez marcou o golo da vitória, a menos de dois minutos do fim.



No outro jogo do grupo, o Liceo venceu o Quevert, com uma goleada por 6-1.



Após três jornadas, lidera o Benfica, com nove pontos, contra sete da Oliveirense, seis do Trissino e quatro do Liceu. Fora dos lugares de apuramento estão Valongo e Quévert, a zero.