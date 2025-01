Benfica nos "quartos" da "Champions" de hóquei

Para os encarnados, marcaram Roberto di Benedetto, João Rodrigues, Lucas Ordoñez, Diogo Rafael e Pau Bargalló, enquanto Bruno Saavedra assinou o tento dos espanhóis, quartos no grupo com seis pontos.



Com 16 pontos, os encarnados garantem desde já um dos primeiros quatro postos do grupo, uma vez que o quarto classificado, o Liceo, e o Valongo, quinto com quatro, se defrontam, impossibilitando que as duas consigam superar as "águias".



A Oliveirense, vice-campeã da Europa em título, viu fugir uma vitória em Itália, no reduto do Trissino, por muito pouco, num empate a quatro bolas em que Davide Gavioli anulou os intentos dos lusos no último minuto do encontro, tendo ainda marcado para a equipa da casa Alvarinho, Gioele Piccoli e Nalo.



Para os oliveirenses, foram insuficientes os tentos de Franco Platero, por duas vezes, e Facundo Navarro e Bruno di Benedetto, uma vez cada.



O Trissino é o mais próximo perseguidor das "águias", com 11 pontos, seguindo-se a Oliveirense, com nove.



O Valongo manteve-se vivo na luta pelo apuramento, ao bater por 2-0 o Dinan Quévert, com golos de Carlitos e Miguel Moura, conseguindo o primeiro triunfo na prova e chegando aos quatro pontos, contra três dos franceses.



No Grupo A, o FC Porto reentrou na luta pelo apuramento para a próxima fase ao bater em casa o Reus, com dois golos de Gonçalo Alves e um de Carlo di Benedetto, com Marc Julià e Marti Casas a ‘faturarem’ para os catalães, somando ambas as equipas os mesmos nove pontos.



Os "dragões" começaram a ronda no quinto posto, de seis, e fora dos lugares de apuramento, os primeiros quatro, mas o triunfo por 3-2, bem como a vitória do Noia ante o FC Barcelona (3-2), permite-lhes subir na tabela.



Na frente, com 14, está o Óquei de Barcelos, que hoje venceu por 5-2 na receção ao lanterna-vermelha Saint-Omer, com golos de Miguel Rocha, por duas vezes, Santi Chambella, Luis Querido e Manrubia. Savreux e Cuenca assinaram os tentos gauleses.



Neste grupo, o Noia é segundo, com 13 pontos, seguido, com nove, de Reus e FC Porto, que relegou o "Barça" para quinto e penúltimo, com sete. Sem pontuar segue o Saint-Omer, quando faltam quatro jornadas para o final da fase de grupos.