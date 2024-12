Benfica procura liderança do campeonato frente ao Estoril

A meio da semana, a equipa orientada por Bruno Lage foi à Madeira vencer o jogo interrompido com o Nacional, por 2-0, e os constantes deslizes do Sporting de João Pereira deixam-na à beira da liderança.



Do outro lado, o Estoril Praia está em 14.º lugar, com 14 pontos, e em plena crise de resultados, tendo vencido apenas um dos últimos cinco encontros, chegando ao Estádio da Luz de uma derrota caseira diante o Casa Pia (2-0). O jogo realiza-se Estádio do Sport Lisboa e Benfica, com arbitragem de António Nobre.





O favoritismo das "águias" não é tema de discussão, mas a necessidade de fuga à parte final da tabela pode ser um bom tónico para a missão do conjunto da Linha. Mais a mais, há deslocação das águias a Alvalade na próxima jornada.





Jogo de palavras





Sem poder contar com os ainda lesionados, Renato Sanches e Tiago Gouveia e ainda com Arthur Cabral em dúvida também face a um contratempo físico, Bruno Lage revelou que Otamendi chegou apenas este domingo a Portugal, algo que poderá precipitar alterações no eixo defensivo - de resto, Tomás Araújo e António Silva jogaram de início contra o AVS.





jogo muito competitivo" diante de um Estoril em "sistema de cinco defesas", mas com olhos bem colocados nas "transições", o técnico das "águias", Bruno Lage, sublinhou - em antevisão à partida - a intenção de colocar a equipa com um futebol positivo, sempre que possível: "É minha ambição que a equipa mostre um futebol atrativo, como aconteceu com o FC Porto, que é agora líder, e com o Atlético de Madrid, que também é líder". À espera de um "diante de um Estoril em "sistema de cinco defesas", mas com olhos bem colocados nas "transições", o técnico das "águias",, sublinhou - em antevisão à partida - a intenção de colocar a equipa com um futebol positivo, sempre que possível: "".





Sem que tenha levantado o véu sobre as opções a ter em conta para este duelo, não se esperam alterações profundas no onze-base que tem entrado em campo. Ainda assim, António Silva está na calha para render Otamendi, surgindo ainda a dúvida da titularidade de Akturkoglu. Apesar de titular, o internacional turco tem revelado alguma quebra física em virtude dos muitos minutos que tem somado ao longo da época.





Ian Cathro: "Sabemos que vamos jogar contra uma equipa muito boa, com grandes jogadores. Não acreditamos que o Pai Natal vai chegar para nos oferecer alguma coisa. Sabemos também que quando ele aparece não vem vestido de amarelo. Vamos ter de trabalhar e de correr muito". Já o emblema de Cascais desloca-se ao Estádio da Luz ciente das dificuldades, ainda que com a ambição de mudar os acontecimentos, fora de portas, que esta temporada tem trazido. Quem o garante é o técnico: "".





Com Jandro Orellana, Pedro Amaral e Xeka fora das contas devido a problemas físicos, o Estoril tenta regressar aos triunfos.