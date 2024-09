Benfica vai ao Bessa

Os ‘encarnados’, que ainda não venceram fora no campeonato – somaram um empate e uma derrota -, venceram nos dois jogos sob o comando do técnico Bruno Lage, um na I Liga, diante do Santa Clara, e outro na Liga dos Campeões, perante o Estrela Vermelha, e vão em busca da terceira vitória consecutiva.



O Benfica, que soma 10 pontos, sabe que um triunfo lhe vale a subida ao terceiro lugar isolado da prova, mantendo a desvantagem de cinco pontos para o líder Sporting (18) e dois para o FC Porto (15).



Pela frente vão ter um Boavista que apenas venceu na primeira jornada e que depois averbou duas derrotas e dois empates, somando apenas cinco pontos.



Para o campeonato, as duas equipas já se defrontaram no terreno do Boavista por 61 ocasiões, com 26 triunfos do Benfica, 21 empates e 14 vitórias dos ‘axadrezados’. Na última época, a equipa da casa bateu os ‘encarnados’ por 3-2.



O jogo entre o Boavista e o Benfica está agendado para as 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, e vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.



Programa da sexta jornada:



- Sexta-feira, 20 set:



Nacional - Sporting de Braga, 0-3



- Sábado, 21 set:



Santa Clara - Estrela da Amadora, 1-0



Rio Ave - Estoril Praia, 2-2



Vitória de Guimarães - FC Porto, 0-3



Moreirense - Famalicão, 0-0



- Domingo, 22 set:



Gil Vicente - Casa Pia, 1-1



Farense - Arouca, 0-1



Sporting - AVS, 3-0



- Segunda-feira, 23 set:



Boavista - Benfica, 20:15