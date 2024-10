Bruno Lage confiante para o jogo com o Pevidém

Sobre o jogo o técnico dos encarnados revelou o que sabe do adversário e que tipo de jogo espera: "Preparámos este jogo como os dois últimos, tivemos este período em que pudemos olhar um pouco para nós, trabalhar dinâmicas. Nos últimos 3 dias, já com o plantel completo, preparar um jogo que será típico de Taça. Equipa bem organizada, bem trabalhada, com jogadores interessantes. Como tal esperamos um jogo de Taça, mas a forma de preparação foi igual aos anteriores e isso deixa-nos confiantes em fazer um bom jogo, vencer, dar continuidade ao que temos vindo a fazer no último mês e seguir numa competição que queremos vencer".







A seguir duas questões numa. Se Renato Sanches está em condições? Esta competição é especial para ele (Bruno Lage)? "Já treinou com a equipa, ontem também, o mais importante é ter o jogador no campo e sentir que está feliz em voltar a treinar com aequipa, mas vamos fazer as coisas com calma para não darmos passos atrás. Queremos que regresse na plenitude das suas capacidades e competências. Sobre a competição, entramos numa caminhada de 7 jogos, o objetivo é colocar o Benfica na final e vencer a 27.ª Taça de portugal".





A propósito da nomeação de Schjelderup para o prémio Golden Boy e a sua afirmação no Benfica afirmou: "Muito dinheiro devem ter custado quase todos. O que tem faltado a ele e aos que não têm jogado tanto é oportunidade. Entrámos com a época a andar, tivemos de resolver, preparar uma equipa para um ciclo, não fizemos muitas alterações porque o objetivo era vencer jogos e ter rendimento. Ainda estamos nesse processo. O mais importante é que estamos satisfeitos com o trabalho que vão desenvolvendo e quando houver uma oportunidade, poderão correponder. O Andreas estreia-se para o campeonato no Estádio da Luz connosco, por isso.. é preparem-se e quando houver oportunidade aproveitarem. Estamos satisfeitos com a equipa, ele e todos os outros devem continuar focados e preparados".







"Caso fique provado alguma coisa... há um processo que terá de decorrer. Não sou advogado nem juiz, sou treinador e o meu foco é na equipa. Tudo o que falamos entre nós sobre as questões do treino, do jogo, o caminho que a equipa pode ter, conhecer melhor os jogadores... Isso é o que nos interessa, isso é o melhor para manter a equipa focada em dar uma imagem à Benfica amanhã".