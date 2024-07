Eusébio Cup. Benfica e Feyenoord lutam pelo troféu

O Benfica terá pela frente o Feyenoord, vice-campeão neerlandês, contra o qual jogou uma dezena de vezes, quatro das quais em partidas oficiais e a contar para a então designada Taça dos Clubes Campeões Europeus.Eusébio fica ligado à história, pois foi o autor do primeiro golo do Benfica aos neerlandeses, a caminho da final da prova europeia, em 1963, na qual o Milan seria o oponente. Na 2.ª mão da semifinal, em 8 de maio desse ano, no Estádio da Luz, o "rei" encaminhou o triunfo por 3-1, e o consequente apuramento para a final, após um nulo nos Países Baixos na 1.ª mão.





O Benfica tentará conquistar o 5.º troféu em 12 edições.





Algumas curiosidades sobre a Eusébio Cup:







A Eusébio Cup nasceu para homenagear a estrela maior do futebol do Sport Lisboa e Benfica e de Portugal, Eusébio da Silva Ferreira.



Eusébio marcou pelo Benfica 467 golos. É o melhor marcador de golos pelo clube da “águia”.



Em 2008/09 realizou-se a 1.ª edição e a equipa convidada foi o Inter de Milão. Daí até aos dias de hoje vários clubes de renome disputaram o troféu.



- A 7.ª edição foi a primeira póstuma.



- A Eusébio Cup foi sempre jogada no Estádio da Luz, até 2015, ano em que foi disputada no Estádio BBVA Bancomer, em Monterrey, no México.



- Em 2017 a taça não se disputou por dificuldades organizativas, a Associação Chapecoense chegou a ser o clube convidado a participar.



- Em 2018 a Eusébio Cup voltou a sair do Estádio da Luz para se realizar no Estádio Algarve.



- O Benfica conquistou o troféu em quatro ocasiões (2009, 2011, 2012 e 2022).



- Em três edições (2008, 2009 e 2016) o troféu decidiu-se através de grandes penalidades.



- São Paulo foi a primeira equipa não-europeia a participar na prova.



- Três dos convidados já foram vencedores da “Champions” (Inter, Milan e Real Madrid).



- Após três épocas de interregno para o que contribuiu de forma decisiva a pandemia mundial da covid-19, a disputa da Eusébio Cup regressou em 2022.





Eusébio voltará a ser homenageado na 12.ª edição do troféu com o seu nome, criado pelo Benfica, que lhe dedicou um espaço exclusivo no Museu e erigiu uma estátua, inaugurada em 1992 por ocasião do 50.º aniversário do "rei".