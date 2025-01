Taça da Liga. Benfica e Braga lutam por vaga na final

Em Leiria, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em jogo com início às 19h45, encontram-se o recordista de troféus na competição, o Benfica, com sete, mas que não vence desde 2015/16, e o Sporting de Braga, detentor do troféu.Esta será a quarta meia-final que opõe "águias" e "arsenalistas" na Taça da Liga, com vantagem dos minhotos, que seguiram para a final nas épocas de 2012/13 (0-0, 3—2 nas grandes penalidades) e 2020/21 (2-1), e perderam em 2015/16 (2-1).





Encarnados querem recuperar



O Benfica chega a esta meia-final numa aparente crise, numa fase de época em que o seu futebol não convence e vem de derrotas com o rival Sporting (1-0), no Estádio José Alvalade, e em casa com o Sporting de Braga.





É preciso, por isso, inverter o momento com urgência. Com esse intuito - e com algumas mudanças que a Taça, por ser uma competição menos "prioritária", pode permitir -, Bruno Lage pode continuar com esta onda de trocas: Florentino Luís e Zeki Amdouni foram titulares em Alvalade, Leandro Barreiro e Vangelis Pavlidis na Luz, Kerem Akturkoglu e Orkun Kökçü já atravessaram melhores fases, António Silva tem tido menos minutos... Difícil a tarefa de prever um "onze" para esta meia-final.





Quer a ganhar, quer a perder, não podemos olhar muito para trás. O caminho é já amanhã. Vencer, fazer um grande jogo, ter os jogadores com energia. Só assim, eu, enquanto treinador, e os jogadores vão acreditar no que estamos a fazer e que somos soluções para fazer a equipa jogar e ganhar títulos". Na antevisão, o treinador encarnado prometeu entrega e trabalho: "".





Bracarenses com crença





Os bracarenses apresentam-se motivados após o triunfo na Luz, num jogo em que até estiveram a vencer por 2-0 e que serviu para a equipa de Carlos Carvalhal ganhar novo ânimo, após uma derrota em casa com o Casa Pia.







O SC Braga precisava daquela vitória na Luz. Foi um balão de oxigénio para uma equipa que, antes, tinha uma vitória em cinco jogos. A crise fica efetivamente pontapeada em caso de nova vitória sobre o Benfica e, consequentemente, de nova presença na final da Taça da Liga.





Em equipa que ganha não se mexe e, para a meia-final, não se perspetivam grandes mudanças. Fran Navarro encaixou bem no "onze", a defesa cumpriu - e de que maneira - na Luz e Ricardo Horta e Bruma são titularíssimos neste SC Braga.





É preciso acreditar que é possível vencer. Não é acreditar de palavra, acreditar de corpo, alma. É possível fazê-lo. Se conseguirmos fazer isso, podemos replicar a exibição que efetuamos no Estádio da Luz e vencer. Essa é a nossa expectativa. Vamos ter um jogo muito complicado pela frente". Para o novo embate, Carvalhal reforçou a importância de acreditar: "".





Tira-teimas dá a final





Entre "águias" e "guerreiros", a bola começa a rolar às 19h45. Será o Benfica a vingar a derrota do campeonato, ou o SC Braga vai dar um passo importante rumo à revalidação da Taça da Liga?