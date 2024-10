Taça da Liga. Benfica espera um Santa Clara forte

"Não prevejo uma equipa diferente do que aquela que jogou há cerca de mês e meio connosco. Assim como para nós. Nada muda, desde o momento em que cá cheguei todos os jogos são encarados como finais. Amanhã é mais uma final para nós, temos de estar na final four e novamente com a ambição de fazer um grande jogo. É um adversário muito competente, que está a fazer uma excelente campanha no campeonato. Temos de estar com uma ambição enorme de fazer uma grande exibição e seguir em frente na prova".





Sobre a prioridade a dar às diferentes competições em que a equipa está envolvida será que a Taça da Liga está num plano secundário? Eis a resposta: "A prioridade neste momento é sempre o próximo jogo. Queremos procurar a consistência que pretendemos ter. Há duas coisas que vão sempre contra isso: o espaço temporal em que ficamos por vezes sem competir, e outra são as alterações sem haver uma base sólida. Vou olhar para o jogo da mesma forma que olhei para o último. Se entender que há outros jogadores que podem entrar para o onze, assim o farei. Trata-se de uma final para nós e temos a ambição de seguir em frente".







À margem do jogo o treinador foi questionado sobre com que olhos vê a possível saída de Rúben Amorim do Sporting e a resposta foi óbvia: "Entendo que é o assunto do momento, mas para nós o assunto do momento é o Santa Clara. O Rúben é treinador do Sporting, não vamos jogar contra o Sporting. O importante para nós, e a competir de três em três dias, é estarmos muito focados no Vasco e no excelente trabalho no Santa Clara".





A importância de quem salta do banco de suplentes e aqueles que saem da equipa. A análise feita pelo técnico: "Estão a tocar exatamente nos jogadores que têm saltado do banco e dado um contributo enorme. E isso deixa-me muito satisfeito. Foi o Renato, Amdouni, Schjelderup. Até vou falar do Beste, que ainda não mencionaram, que fez dois bons jogos quando entrou. O que quero neste momento é que eles percebam que têm de dar o contributo quando forem chamados. O que quero neste momento é perspetivar o rendimento que podemos vir a ter e ter consistência no jogo. No último jogo senti que para aquele momento tinha de fazer uma alteração em termos de estratégia e exposição da equipa, e coloquei o Beste em campo para tirar o Florentino. É dessa maneira que vamos jogar amanhã: olhar para o que os jogadores têm vindo a fazer. Estamos completamente satisfeitos com a equipa e vamos perspetivar o melhor onze para vencer amanhã".





Finalmente a atualização do boletim clínico. Como está o estado físico de Leandro Barreiro, Prestianni e Tiago Gouveia: "Estão os três a evoluir muito bem, treinaram à parte. Ainda não estão com a equipa".