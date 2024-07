Atletas portugueses fazem o Sena na abertura dos Olímpicos

Os porta-estandartes Ana Cabecinha e Fernando Pimenta tiveram a companhia de outros 20 atletas portugueses na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris2024, que decorreu no Rio Sena.Os 22 atletas portugueses, mais alguns elementos da Missão portuguesa, navegaram no barco 60 dos 85 que desceram o Rio Sena, numa inédita cerimónia de abertura, que, pela primeira vez, decorreu fora de um estádio olímpico.Portugal conta com a presença de 73 atletas e desfilou pelas 20:21 horas num percurso entre a ponte de Austerlitz até à Torre Eiffel e ao Trocadéro, ponto final do espetáculo na capital francesa.





Como foi anunciado na apresentação oficial da equipa portuguesa, a atleta Ana Cabecinha, que participa nos 20 km marcha, e o canoísta Fernando Pimenta, que se pode tornar o primeiro português a conquistar três medalhas, foram os porta-estandartes.



João Ribeiro, Messias Baptista e Teresa Portela (canoagem), Filipa Martins e Gabriel Albuquerque (ginástica), Duarte Seabra e Manuel Grave (equestre), Fu Yu e Jieni Shao (ténis de mesa), Eduardo Marques, Carolina João, Diogo Costa e Mafalda Pires de Lima (vela), Miguel Nascimento (natação) e Taís Pina, Jorge Fonseca, Patrícia Sampaio, Bárbara Timo, Rochele Nunes e João Fernando (judo) foram os restantes representantes lusos na cerimónia de abertura.



Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.





O relato do enviado especial da Antena 1 aos Jogos Olímpicos, Eduardo Gonçalves.