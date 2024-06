Estamos focados num Portugal forte para fazer história

Palhinha referiu que há lições a tirar desse jogo e existe a necessidade de criar mais oportunidades durante o jogo, pois é algo que tem faltado. Mas "estamos preparados para o que ai vem e queremos fazer história."Apesar de revelar que a equipa estar ansiosa para o próximo jogo, a seleção está consciente do que a Eslovénia se vai apresentar forte , mas Portugal também se vai apresentar na maior força.

Quanto a perigos, o futebolista esloveno Andraz Sporar, vai ser um dos jogadores a ter atenção em campo: É um excelente jogador, móvel, dá muita luta e é a imagem do que é a equipa da Eslovénia , refere João Palhinha.





João Palhinha confessou ainda que Roberto Martínez e Marco Silva, seu treinador em Inglaterra, lhe pedem mais ou menos o mesmo dentro do relvado, salientando que o importante é ganhar, seja qual for o resultado, e que o facto de estar em risco de suspensão, por ter um cartão amarelo nesta fase final, não vai influenciar o seu rendimento."O mister vai escolher o melhor onze. O amarelo é relativo, porque não podemos pensar no jogo seguinte sem ganhar à Eslovénia. Só dois amarelos [para uma suspensão] é curto, numa competição com tantos jogos, mas são as regras", afirmou.