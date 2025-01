FC Porto derrotado na Taça Europa de basquetebol

A partida de Maroussi, da terceira jornada do Grupo K da segunda ronda da fase de grupos da Taça Europa de basquetebol, deixa os "dragões" em último lugar do grupo, com três pontos, contra cinco dos gregos e também do Tofas e do Saragoça.



No outro jogo do dia, na Turquia, o Saragoça conseguiu bater o Tofas por 97-83.



A equipa portuguesa esteve muito perto do triunfo, dominando os três primeiros quartos, mas deixando o Maroussi recuperar terreno, de forma paulatina, na fase final, até ao decisivo triplo final de Marcus Keene, a um segundo do fim, deixando o FC Porto sem tempo para reagir.



Toney Douglas, com 36 pontos na partida, foi o jogador em maior destaque.



Na próxima jornada, agendada para 14 de janeiro, a equipa lusa recebe o Saragoça, enquanto o Maroussi recebe o Tofas.