FC Porto ganha ao Vardar para a Liga Europeia de andebol

Os "dragões" dominaram amplamente no Dragão Arena, com a formação macedónia a perder já por sete golos ao intervalo, quando o marcador registava 17-10.



O jogo, da quarta jornada desta fase de acesso à "main round", deixou o FC Porto com cinco pontos, na segunda posição, atrás dos já apurados alemães do MT Melsungen, que têm oito. Mais atrás, o Vardar tem dois pontos e o Valur, da Islândia, um apenas.



O cubano do FC Porto Pedro Valdés, com 11 golos, foi o melhor anotador no Dragão Arena.



O próximo jogo dos azuis e brancos na Liga Europeia disputa-se em 19 de novembro, quando se deslocarem ao reduto do MT Melsungen.