FC Porto perde na Taça Europa de basquetebol

Os visitantes entraram melhor na partida e fecharam o primeiro período com uma vantagem de nove pontos (20-29), mantendo o ritmo no segundo parcial (19-29) e chegando ao intervalo com "folga" de 19 pontos no marcador.



Os "dragões" reagiram no reatar do encontro, recuperando alguns pontos no terceiro período (23-20), e dominaram o quarto e último (25-17), mas sem chance de inverterem o resultado negativo.



O base norte-americano Marcquise Reed, dos turcos, foi o 'homem do jogo', com 31 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências, enquanto o seu compatriota Devyn Marble, dos 'azuis e brancos', contabilizou 21 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências.



Com a derrota, a segunda em duas jornadas, o FC Porto segue no último posto do agrupamento, com dois pontos, enquanto o Tofas lidera com duas vitórias em outros tantos jogos, com quatro pontos.



Já o Saragoça está em segundo, com três pontos, depois de ter sido derrotado na visita aos gregos do Marousi, que estão em terceiro com os mesmos pontos dos espanhóis.



Na próxima jornada, agendada para 8 de janeiro de 2025, a formação portuguesa vai visitar o Marousi, enquanto o Tofas vai receber o Saragoça.