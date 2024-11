FC Porto vence na Liga Europeia de andebol

A formação germânica do Kiel, vencedor do Grupo E, também segue com quatro e o Vojvodina a zero.





Hoje, no fecho da primeira fase de grupos, os azuis e brancos não começaram o encontro da melhor forma e até viram os islandeses chegar em vantagem ao intervalo (17-18).



Contudo, no segundo tempo, a reação do FC Porto foi categórica (20-11), não deixando dúvidas sobre a superioridade sobre o adversário, com Ricardo Brandão a destacar-se como o melhor marcador, com seis golos, os mesmos do que o rival islandês Thordarson.



Pedro Salvador e Miguel Oliveira também estiveram inspirados nos portistas, marcando cinco golos cada.





Benfica perdeu em França



Por seu lado, o Benfica venceu o Grupo C, com 10 pontos, contra oito do Limoges, mas entra no Grupo II da fase principal com os mesmos dois pontos dos galeses, que se impuseram, "vingando" o desaire sofrido na Luz (37-31).



Portugueses e gauleses estarão acompanhados pelos espanhóis do Bisasoa Irun, já com quatro pontos, e os suecos do Ystads IF, que seguem a zero.



Por seu turno, o Benfica averbou terça-feira a sua primeira derrota nesta fase da competição, perante um Limoges superior, sobretudo, no primeiro tempo, quando obteve uma vantagem de seis golos (17-11), reforçada no derradeiro período (19-17).



Com nove golos, o croata Kusan foi o homem do jogo, com o húngaro Egon Hanusz e o espanhol Miguel Sánchez-Migallón a serem os mais eficazes dos encarnados, com cinco golos cada.