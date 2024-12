Grujic sofre tendinopatia e falha jogo com o Midtjylland

Uma semana e meia depois de ter recuperado de uma inflamação no calcanhar direito, o médio defensivo, de 28 anos, lesionou-se no treino de quarta-feira decorrido no Olival e vai ficar de fora do encontro com o campeão dinamarquês, tal como revelou o treinador Vítor Bruno em conferência de imprensa.



Outras ausências confirmadas são o defesa central espanhol Iván Marcano, que está na reta final da recuperação a uma rotura ligamentar do joelho direito e voltou a fazer treino integrado condicionado, não tendo sido inscrito pelo FC Porto na Liga Europa, e o lateral direito João Mário, ainda em tratamento a uma tendinite nos isquiotibiais da coxa direita.



Já o médio ofensivo Fábio Vieira está em dúvida, numa partida em que o centrocampista espanhol Nico González cumprirá suspensão, após ter acumulado três cartões amarelos na segunda competição continental de clubes da UEFA.



O FC Porto, 23.º classificado, com cinco pontos, recebe o Midtjylland, 20.º, com sete, na quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da sexta de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do macedónio Aleksandar Stavrev.