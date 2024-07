Martim Fernandes gosta da aposta do FC Porto nos jovens

“(Jogar pela equipa principal) É o sonho de qualquer miúdo que vem da formação. É um sonho estar a viver isto e quero aproveitar ao máximo. Presença de vários jovens? É no ouro da casa que temos de apostar e acho que o 'mister' Vítor Bruno vai fazer cada vez mais algo que não fazíamos muito nos outros anos. Isso faz o clube crescer”, observou.



O lateral direito, de 18 anos, falava aos jornalistas antes do treino matinal dos "dragões", três dias depois de ter sido titular na vitória sobre o Áustria Viena (3-1), do campeonato austríaco, jogando adaptado a defesa esquerdo nesse quinto desafio de pré-temporada.



“Sou um lateral e o 'mister' está sempre a dizer-me que tenho de defender primeiro e só depois atacar. Para lá do meio-campo, a criatividade e a imaginação vêm ao de cima”, admitiu, indiferente quanto à sua utilização nos flancos, já que “gosta de jogar nos dois”.



Admirador do defesa direito internacional português Diogo Dalot, vencedor da I Liga pelo FC Porto em 2017/18, Martim Fernandes fez seis jogos pelo conjunto principal na última temporada e estreou-se com uma assistência no empate na receção ao Sporting (2-2), para a 31.ª jornada do campeonato, tendo sido suplente utilizado na vitória dos ‘dragões’ face ao novo campeão nacional na final da Taça de Portugal (2-1, após prolongamento).



“Nada mudou em termos pessoais, mas, a nível profissional, mudou um bocado a minha maneira de ver as coisas no futebol. Comecei a subir mais à equipa principal”, analisou, fixando o objetivo de “ser campeão e de ganhar tudo o que há para ganhar” em 2024/25.



No sábado, menos de 24 horas depois de ter triunfado em Viena, o FC Porto impôs-se à porta fechada ao Opus Tigáz Tatabánya (4-2), recém-promovido ao segundo escalão da Hungria, selando o sexto êxito em outros tantos jogos de preparação para a nova época.



O FC Porto termina o estágio diante do campeão austríaco Sturm Graz, na terça-feira, na Merkur-Arena, cinco dias antes de receber o vice-campeão saudita Al Nassr, comandado pelo português Luís Castro e com os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio no plantel, no duelo de apresentação aos sócios e adeptos, no Estádio do Dragão, no Porto.



O conjunto treinado por Vítor Bruno estreia-se oficialmente na temporada 2024/25 em 3 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, que os azuis e brancos bateram na final da última edição da Taça de Portugal.