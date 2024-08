Supertaça. Reviravolta épica e FC Porto festeja em Aveiro

Era um confronto muito aguardado face às boas indicações da pré-época deixadas pelas duas equipas. No entanto, rapidamente o Sporting anulou a ansiedade dos seus adeptos e em 9 minutos já vencia por 2-0.Os "leões" inauguraram o marcador por Gonçalo Inácio, aos seis minutos, e ampliou a vantagem com tentos de Pedro Gonçalves, aos nove, e Geovany Quenda, aos 24 (3-0).Pouco depois, na estreia oficial do treinador Vítor Bruno, coube a Galeno reduzir para 3-1, aos 28, depois de um lance em que a defesa verde e branca não esteve muito bem.No apito inicial, o guarda-redes Kovacevic e o central Debast foram as novidades apresentadas pelo campeão Sporting para este primeiro jogo oficial em Aveiro. O FC Porto apresentou-se sem reforços.Com 3-1 ao intervalo, e depois de algumas mexidas na equipa titular, o FC Porto chegou ao empate 3-3 em apenas 2 minuos. Nico González e Galeno, de novo, deixaram tudo em aberto para esta partida.





No prolongamento, Iván Jaime concretizou a reviravolta épica com o 4-3 a favor do FC Porto, emboram num lance cheio de sorte com a bola a desviar num defesa "leonino" e a trair o guarda-redes.





Nas contas para o historial do Dragão fica mais um troféu da Supertaça para o FC Porto, o 24.º, num jogo que muitos vão recordar pela incerteza no marcador.



A lista é dominada folgadamente pelo FC Porto, vencedor da Taça de Portugal e que conta com 24 festejos pela conquista da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol. Sporting e o outro rival, o Benfica, contam com 9 vitórias na prova.