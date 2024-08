AC Milan contrata Emerson Royal ao Tottenham

O lateral direito, de 25 anos, “assinou contrato com os 'rossoneri' até 30 de junho de 2028 com opção de mais um ano”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube milanês.



A verba envolvida na transferência de Emerson Royal, que soma 10 internacionalizações pela "canarinha", está estimada num valor inicial de 15 milhões de euros, a que se somam mais dois milhões em prémios.



Formado no Ponte Preta e, maioritariamente, no Atlético Mineiro, Emerson Royal chegou ao Tottenham no último dia da janela de transferências do verão de 2021.



Perante uma forte concorrência com as chegadas do espanhol Pedro Porro, ex-Sporting, do neerlandês Micky van de Ven e com o ressurgimento do experiente galês Ben Davies, preferido pelo treinador Ange Postecoglou, foi perdendo gradualmente espaço na equipa londrina.



O AC Milan, que conta ainda com o avançado português Rafael Leão, recebe o Torino no sábado, no arranque da edição 2024/25 da Serie A.