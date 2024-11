Atl. Madrid sobe ao segundo lugar em Espanha

O Alavés, atual 17.º classificado do campeonato, adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, pelo médio Jon Guridi, e resistiu até ao minuto 76, quando o internacional francês Antoine Griezmann restabeleceu o empate, com a reviravolta a ser protagonizada pelo internacional norueguês Alexander Sorloth, aos 86.



Com esta vitória, o Atlético de Madrid ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar do campeonato, com 29 pontos (14 jogos), atrás do FC Barcelona, que lidera com 33 (13), e à frente do Real Madrid, com 27 (12) e do Villarreal, com 24 (12), terceiro e quarto, respetivamente.



No entanto, a equipa ‘colchonera’ pode ser ultrapassada no domingo pelo rival da capital, caso o Real Madrid vença na deslocação a casa do Leganés, e ver ainda hoje o líder FC Barcelona distanciar-se no topo caso vença em Vigo, frente ao Celta.



Noutra partida já disputada da 14.ª jornada, o Valência recebeu e venceu o Betis, por 4-2, com o guarda-redes português Rui Silva a ser o ‘dono’ da baliza da formação andaluza, e com o seu compatriota, André Almeida, a sair do ‘banco’ da equipa da casa aos 82 minutos, a render o médio Javi Guerra.