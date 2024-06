Central Mats Hummels deixa Borussia Dortmund

"Caros adeptos do Borussia Dortmund, o meu tempo com as cores pretas e amarelas chegou ao fim, depois de mais de 13 anos", referiu o defesa de 35 anos, um dia depois de ser anunciada também a saída do treinador Edin Terzic.

Hummels jogou pelo Dortmund em dois períodos distintos, o primeiro entre 2008, inicialmente emprestado pelo Bayern Munique, e 2016, e o segundo a partir de 2019, depois de também ter representado durante três temporadas a equipa bávara.

Nas suas duas passagens por Dortmund, o central totalizou 508 jogos, venceu dois campeonatos, duas Taças da Alemanha e uma supertaça, num percurso que lhe permitiu estar em duas finais da Liga dos Campeões, perdendo em ambas, em 2012/23 e 2023/24.