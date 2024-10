Estugarda arranca empate na Bundesliga com penálti na última jogada

Demirovic, aos 90+9, conseguiu assim atenuar a desilusão no MHPArena, do histórico Estugarda, que participa na Liga dos Campeões, mas que esta época está abaixo do nível habitual, seguindo em oitavo, com nove pontos.



O francês Valentin Gendrey marcou o golo dos visitantes, aos 44 minutos.



O Hoffenheim permanece na zona de play-off de descida, em 16.º lugar, com quatro pontos, mas interrompe uma série de quatro derrotas seguidas.



Após seis jornadas, o Bayern Munique comanda na Bundesliga com 14 pontos, os mesmos de Leipzig mas com melhor diferença de golos. Em terceiro segue o Eintracht Frankfurt, com 13 pontos.