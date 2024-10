Fulham deixa escapar a vitória nos descontos

O Fulham, do português Marco Silva, empatou 1-1 diante do Everton, em Goodison Park, onde os londrinos consentiram o tento do empate nos instantes finais do encontro da nona jornada da Liga inglesa.

Em Liverpool, o ‘nulo’ persistiu na primeira parte, com o nigeriano Iwobi colocar o Fulham na frente, aos 61 minutos, porém, quando o regresso aos triunfos parecia ser o desfecho mais certo, o guineense Beto ‘saltou’ do banco do Everton, aos 81, para fazer o empate no período de compensação, aos 90+4.



Nos ‘toffees’, o guarda-redes João Virgínia esteve no ‘banco’ durante os 90 minutos, enquanto Chermiti ficou de fora devido a lesão.



Com este desfecho, os ‘cottagers’ seguem, provisoriamente, no 10.º posto, com 12 pontos, enquanto o conjunto de Merseyside é 15.º, com nove.