Jhon Durán renova com o Aston Villa até 2030

O avançado colombiano Jhon Durán, em grande destaque no início da temporada, renovou o contrato com o Aston Villa até 2030, anunciou o clube da liga inglesa de futebol.

Depois de ter chegado ao clube de Birmingham em janeiro de 2023, Jhon Durán, de 20 anos, está a ter um excelente início de temporada, com seis golos em 10 encontros, quatro dos quais decisivos nos triunfos do Aston Villa, com destaque para o marcado frente ao Bayern Munique (1-0), na Liga dos Campeões, na semana passada.



Contratado aos norte-americanos dos Chicago Fire, Durán tinha marcado oito golos na temporada passada, em 37 encontros, depois de ter ficado em 'branco' nos 12 jogos disputados na segunda metade de 2022/23.



Antes de chegar aos Chicago Fire, Jhon Durán, que tem 12 internacionalizações pela Colômbia, tinha iniciado a sua carreira no Envigado.