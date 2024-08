Lille e Mónaco vencem e `encostam-se` ao PSG no comando da Liga francesa

Depois da goleada dos parisienses ao Montpellier (6-0), na sexta-feira, a equipa do norte de França recebeu e venceu por 2-0 o Angers, 16.º da tabela, sem qualquer ponto, enquanto a formação do Principado triunfou pelos mesmos números na visita ao reduto do Lyon, 18.º e último classificado.



No Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, os ‘dogues’ adiantaram-se no marcador aos 34 minutos, num remate de ‘trivela’ de Meunier, e consolidaram a vantagem aos 90+5, num contra-ataque finalizado por Mohamed Bayo, já depois da entrada do defesa português Tiago Santos, aos 78.



No primeiro encontro de hoje, os monegascos garantiram a vitória após o intervalo, com golos de Ben Seghir, aos 65 minutos, num remate cruzado e rasteiro, e de Lamine Camara, aos 80, numa ‘emenda’ a cruzamento de Ouattara, na esquerda, perante um Lyon em que o guarda-redes Anthony Lopes permaneceu no banco e o ex-Benfica Matic entrou.



Também o Saint-Étienne e o Le Havre, equipas ainda sem pontos no campeonato, defrontam-se hoje, em partida da segunda jornada.