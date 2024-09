Mundial2026: Colômbia vence Argentina, com `selo` de James, e continua invicta

Na reedição da final da última Copa América, que os argentinos venceram por 1-0, após prolongamento, em 15 de julho, nos Estados Unidos, decidiu uma grande penalidade concretizada pelo ex-portista James Rodríguez, aos 60 minutos.



James esteve, aliás, nos três golos, pois também assistiu para o primeiro golo dos ‘cafeteros’, ao centrar da esquerda, após um canto, para o cabeceamento imparável de Yerson Mosquera quase sobre a linha, aos 25 minutos.



No início da segunda parte, aos 48 minutos, o atual jogador do Rayo Vallecano esteve igualmente na origem do golo dos argentinos, ao falhar um passe a meio-campo, acabando por isolar Nicolás González, que ganhou a Mosquera e bateu Camilo Vargas.



O central benfiquista Otamendi foi o ‘capitão’ dos campeões do Mundo, na ausência de Lionel Messi, ainda a recuperar da lesão sofrida na final da Copa América, e esteve na origem do penálti, ao cometer uma falta sobre Daniel Muñoz, descortinada pelo VAR.



Apesar do desaire, a Argentina manteve a liderança da zona sul-americana de qualificação para o Mundial de 2026, tendo sofrido apenas a terceira derrota – depois de perder com Arábia Saudita, em 2022, e Uruguai, em 2023 – nos últimos 64 jogos, num período de mais cinco anos em que somou quatro troféus.



Os ‘albi-celestes’ somam 18 pontos, contra 16 da Colômbia, que continua a ser a única equipa invicta – quatro vitórias e quatro empates – e saltou para o segundo posto.



A formação ‘cafetera’ ultrapassou o Uruguai, que caiu para terceiro, com 15 pontos, ao não conseguir melhor do que um ‘nulo’ na Venezuela, sexta colocada, com 10.



O ‘leão’ Maximilano Araújo, que ainda não se estreou pelo conjunto de Rúben Amorim, foi titular nos uruguaios, saindo ao intervalo, enquanto o companheiro de equipa Franco Israel ficou até final no banco dos suplentes.



Nos venezuelanos, Telasco Segovia, do Casa Pia, saiu aos 59 minutos.



A oitava jornada ficou ainda marcada pelo triunfo da Bolívia no Chile, por 2-1, no que foi o primeiro triunfo fora dos bolivianos nas eliminatórias em 31 anos.



Carmelo Algaranaz, aos 13 minutos, e Miguel Terceros, aos 45+1, apontaram os tentos da histórica vitória da Bolívia, que reforçou a candidatura ao Mundial de 2026, seguindo no sétimo lugar, de acesso a um ‘play-off’, com nove pontos.



O golo dos chilenos, a aproveitar uma lesão momentânea do guarda-redes Carlos Lampe, que acabou substituído, foi apontado por Eduardo Vargas, aos 39 minutos. A ‘roja’ segue ‘afundada’ no nono posto, com cinco pontos.



Abaixo, apenas o Peru, que soma três pontos, depois do desaire por 1-0 no Equador, vencedor com um tento de Enner Valencia, aos 54 minutos, num embate em que John Mercado, do AVS, foi titular nos locais, saindo aos 59.



A ronda completa-se com a receção do Paraguai (oitavo, com seis pontos) ao Brasil (quinto, com 10).