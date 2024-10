Neymar regressa um ano depois e Al-Hilal vence Al Ain na "Champions" asiática

Numa partida com um número invulgar de golos, o conjunto comandado pelo treinador português Jorge Jesus derrotou o detentor da prova, mantendo-se na liderança da classificação, agora com nove pontos, fruto de três vitórias em três jogos.



O momento da partida aconteceu aos 77 minutos, quando Neymar voltou pisar os relvados num jogo oficial, depois de um ano de recuperação a uma grave lesão no joelho esquerdo contraída em 17 de outubro de 2023, na partida Uruguai-Brasil, da fase de qualificação para o Mundial2026.



Neymar, cujo último jogo oficial ao serviço do Al-Hilal tinha acontecido em outubro do ano transato, frente aos iranianos do Nassaji Mazandaran, para a Liga dos Campeões Asiática, não está inscrito na Liga saudita, podendo apenas jogar na Liga dos Campeões e nas Taças nacionais até final de 2024.



O Al-Hilal adiantou-se no marcador aos 26 minutos, pelo brasileiro Renan Lodi, mas o avançado marroquino Soufiane Rahimi, que 'assinaria' um 'hat-trick', restabeleceu a igualdade, aos 39, o que não impediu a equipa de Jorge Jesus de fazer mais dois golos antes do intervalo, no espaço de dois minutos, aos 45+2 e 45+5, pelo sérvio Segej Milinkovic-Savic e por Salem Al-Dawsari.



Na segunda parte, o Al Ain reduziu para 3-2, pelo avançado argentino Mateo Sanabria, aos 63 minutos, mas a resposta chegou dois minutos volvidos, com o avançado Salem Dawsari, também autor de um 'hat-trick', a fazer o 4-2.



Dois minutos volvidos, o Al-Ain reduziu para 4-3, mantendo-se na discussão do resultado, mas a equipa de Jesus repôs os dois golos de vantagem a um quarto de hora do final, por Salem Al-Dawsari, com Soufiane Rahimi a fixar o resultado final em 5-4, aos 90+6 e a completar, de penálti, o seu 'hat-trick'.



Pelo Al-Hilal jogaram os portugueses João Cancelo, autor de uma assistência para o golo de Sergej Milinkovic-Savic, e o médio Rúben Neves, que seria substituído aos 69 minutos, por Mohamed Kanno.



A equipa do Al-Ain teve o contributo de um jogador português, o central Fábio Cardoso, ex-FC Porto, que foi titular e seria substituído aos 85, por Khalid Hashemi.



Com a terceira vitória em três jogos, o Al-Hilal lidera a zona oeste da Liga dos Campeões com nove pontos, seguido do Al Sadd, do Qatar, e do Al-Ahli, da Arábia Saudita, ambos com sete, e do Al-Nassr, com quatro, embora a equipa de Jorge Jesus possa ser alcançada na liderança pelo Al-Ahli, caso este vença hoje na deslocação ao estádio do Al-Rayyan, do Qatar.



A equipa de Cristiano Ronaldo e Otávio defronta na terça-feira os iranianos do Esteghlal, no estádio Azadi, com capacidade para 100 mil adeptos, em Teerão.