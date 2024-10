Real Madrid vence na receção ao Villarreal e pressiona líder FC Barcelona

No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, um disparo de longe do uruguaio Fede Valverde colocou os ‘merengues’ em vantagem na partida, aos 14 minutos.



O brasileiro Vinícius Júnior viria a ampliar no segundo tempo, aos 73, ao efetuar um remate ao ângulo da baliza do ‘submarino amarelo’, após ser servido por Valverde.



Com este triunfo, o Real sobe ao segundo posto e encosta-se ao líder FC Barcelona, com os mesmos 21 pontos, sendo que os ‘culés’ jogam no domingo, em Vitoria, na casa do Alavés.



Já a ultrapassagem do emblema da capital espanhola deixa o Villarreal, à condição, no último lugar do pódio, com 17.



Com Dário Essugo no meio-campo e Fábio Silva na frente de ataque, o lanterna-vermelha Las Palmas continua sem triunfar na La Liga, apesar de ter terminado o desafio com mais dois jogadores do que o nono colocado Celta de Vigo (1-0).



Em apuros está igualmente o Valladolid (19.º) após o desaire (2-1) caseiro ante o Rayo Vallecano (oitavo), que imperou com reviravolta, graças ao ‘bis’ de Jorge de Frutos.



No primeiro jogo do dia, o Espanyol (12.º) regressou aos triunfos quatro jogos depois, na receção ao sétimo classificado Maiorca (2-1), que teve Samuel Costa, estreante em convocatórias da seleção principal de Portugal, na equipa titular.



No conjunto visitante, o luso Chiquinho entrou em campo aos 61 minutos, antes de Antonio Raillo anotar o tento da vitória.



No Coliseum, situado nos arredores de Madrid, Getafe (16.º), com Domingos Duarte no ‘banco’, e Osasuna (quinto) empataram a um golo.