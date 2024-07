Tatiana Pinto contratada pelo Atlético de Madrid

Tatiana Pinto, de 30 anos, representou na época passada o Brighton, da Liga inglesa, após uma passagem anterior por Espanha, no Levante, pelo qual alinhou em 2021/22 e 2022/23, depois de cinco anos no Sporting.”, disse a jogadora, que tem 114 internacionalizações e seis golos marcados pela seleção portuguesa.A internacional lusa está atualmente integrada no estágio da seleção portuguesa, que prepara os jogos com a Bósnia-Herzegovina (sexta-feira) e Malta (16 de julho), de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025.