André Lacximicant reforça ataque do Estoril Praia

”, anuncia a comunicação do clube "canarinho" nas suas redes oficiais.O avançado, que cumpriu a segunda metade da temporada transata emprestado ao Casa Pia, também do primeiro escalão, regressa aos arredores de Lisboa, de onde é natural e iniciou o seu percurso de formação em emblemas como Ponte Frielas, Loures e Sacavenense.”, pormenorizou ainda o Estoril Praia no seu site oficial.Lacximicant acrescentará conhecimento da I Liga portuguesa, na qual realizou 13 partidas, com um golo marcado, colocando-se de imediato à disposição do treinador Ian Cathro na frente de ataque estorilista, que já conta com o marroquino Yanis Begraoui e o venezuelano Alejandro Marqués.O avançado português é o oitavo reforço assegurado pelo Estoril Praia para 2024/25.