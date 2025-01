António Nobre arbitra o clássico Sporting-FC Porto

O árbitro, de 36 anos, natural das Caldas da Rainha, fará a sua estreia num jogo entre "grandes", apesar de ter arbitrado anteriormente jogos de Sporting e FC Porto, no campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal.





No seu percurso, Nobre esteve em 15 jogos oficiais do FC Porto, os últimos ainda na época de 2023/24, num empate em casa com o Rio Ave e numa derrota na visita ao Estoril Praia, enquanto com o Sporting esteve em 13 jogos e também por último numa derrota dos ‘leões’, já esta época, em dezembro, no terreno do Moreirense (2-1).